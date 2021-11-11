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Сейм не отменил уголовную отвественность за обладание небольшим количеством наркотиков

Фото из открытых источников

Сейм в четверг не отменил уголовную ответственность за приобретение и хранение небольшого количества наркотических веществ.

За поправки выступили 61 член сейма, против было 58, семь — воздержались.

Поправки были направлены на то, чтобы ответственность за действия с небольшим количеством наркотиков была не уголовным, а административным правонарушением, и за нее грозил штраф от 50 до 350 евро (за повторное нарушение — 300-500 евро), а не лишение свободы, арест.

Также предлагалось, чтобы кроме штрафа употребляющий наркотические вещества человек был обязан участвовать в курсах по превенции алкоголизма и наркомании, а тот, кто добровольно сдаст нелегально изготовленные или приобретенные вещества, освобождался бы от административной ответственности.

Декриминализацию небольших доз наркотиков без цели распространения инициировала правящая Партия свободы.

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