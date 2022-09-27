Сейм: нулевой тариф НДС на отопление будет действовать два сезона

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для централизованного отопления будет действовать еще два сезона. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на жителей от повышения цен на отопление. Такая помощь обойдется госбюджету примерно в 111 млн евро.
Во вторник за такое решение проголосовали 94 депутата Сейма, против — были 3, воздержались 29.
Минфин подсчитал, что госбюджет потеряет около 54 млн евро из-за льготы по НДС в отопительный сезон 2022-2023 годов, а в сезоне 2023-2024 — еще 57 млн. евро при условии сохранения цен на уровне первого полугодия 2023 года.
Ставка НДС на централизованное отопление возмещалась жителям за счет бюджета с января текущего года до окончания зимнего отопительного сезона — до 30 апреля.
Теперь 9-процентный НДС взимается за центральное отопление и использование дров в отоплении.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено