Сейм: нулевой тариф НДС на отопление будет действовать два сезона

Минфин подсчитал, что госбюджет потеряет около 54 млн евро из-за льготы по НДС в отопительный сезон 2022-2023 годов, а в сезоне 2023-2024 — еще 57 млн. евро при условии сохранения цен на уровне первого полугодия 2023 года.

Ставка НДС на централизованное отопление возмещалась жителям за счет бюджета с января текущего года до окончания зимнего отопительного сезона — до 30 апреля.

Теперь 9-процентный НДС взимается за центральное отопление и использование дров в отоплении.

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