Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса

Президент Гитанас Науседа обещал вскоре принять решение о кандидате на должность генпрокурора.

По Конституции Генпрокурора назначает и увольняет президент с одобрения сейма.

Э. Пашилис был назначен Генпрокурором в конце декабря 2015 года. До этого 15 лет он работал судьей Укмергского окружного суда, пять из них – председателем этого суда.

В конце октябре Э. Пашилис участвовал в конкурсе на пост в Суд общей юрисдикции Евросоюза (ЕС) и был избран правительством как походящий претендент.

Тогда президент не одобрил его кандидатуру и отметил, что Э. Пашилис не отвечает требованиям, выдвигаемым к этому посту, а сам отборочный конкурс назвал мало прозрачным и неэффективным.