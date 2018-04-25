Сейм одобрил предложение понизить избирательную планку до 3%

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

В ходе голосования в четверг по вопросу о снижении планки на парламентских выборах Сейм одобрил предложение правящих партий и сократил её до 3% для партий и до 5% для коалиций.

За такое предложение лидера «крестьян» Рамунаса Карбаускиса и лидера Центристской партии Наглиса Путейкиса в четверг проголосовали 62 члена Сейма, 44 высказались против, и пять депутатов воздержались.

После этого голосования консерватор Юргис Разма от имени своей фракции попросил сделать перерыв. Этот вопарос был перенесён на следующее заседание, так что осталось проголосовать за принятие законопроекта о поправке в целом.

Представивший предложение Н.Путейкис утверждал, что «демократические страны намеренно понижают планку, когда хотят, чтобы как можно больше людей имели представителей в Сейме».

«В более пёстром парламенте более высокое качество демократии», — пояснил он.

Комитет Сейма по государственному управлению и местному самоуправлению, который ранее выступал против такого предложения и представил планку в 4%, впоследствии передумал.

На заседании комитета в среду предложение Р.Карбаускиса и Н.Путейкиса было одобрено шестью голосами против двух. Между тем, двумя неделями ранее комитет был против поправки, «за» высказались 3 члена, а четверо ратовали за планку в 4%.

«Хаос, неспособность договориться, неадекватные решения уже стали характеристикой этого сейма. Если мы хотим, чтобы в следующем Сейме было ещё больше случайных людей, давайте примем предложение. Я хотела бы напомнить вам, что всего несколько недель назад комитет выступил против сокращения барьера до 3%», — заявила выступавшая против 3% планки лидер оппозиционных либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

Первоначальный проект поправки предполагал, что политические партии должны участвовать в дележе мандатов в многомандатных округах, набрав 4% голосов, и в коалициях — не менее 6%. Администрация президента также выразила свою поддержку такому варианту.

В настоящее время избирательная планка достигает 5% для партии и 7% для коалиционных списков.

Поправку о снижении избирательного барьера инициировал либерал Симонас Гентвилас, аргументируя её стремлением унифицировать регулирование парламентских и муниципальных выборов. Для муниципальных выборов в настоящее время установлен избирательный барьер на уровне 4% и 6%.