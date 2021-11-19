Сейм ограничил в Литве деятельность компаний, связанных с БелАЭС

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Сейм Литвы ужесточил условия для участия в стратегических энергетических проектах Литвы иностранных и литовских компаний, которые прямо или косвенно связанны с Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС) в Островце.

В четверг парламент принял поправки к двум законам, предусматривающим ограничения.

Теперь энергетические компании будут обязаны уведомлять правительственную комиссию по проверке сделок стратегических компаний не только о планируемых сделках, но и об осуществлённых изменениях в уже подписанных договорах.

О сделках, независимо от их стоимости, необходимо будет уведомлять комиссию, если у компаний есть доказательства того, что сторона сделки напрямую или через посредников участвует в проекте БелАЭС.

До сих пор компании должны были обращаться комиссию, когда стоимость будущей сделки превышает 10% их доходов.

Глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, сказал, что в последнее время часто встречалась информация о том, что энергетические компании покупают или собираются приобрести оборудование, такое как электрические кабели и аккумуляторные батареи, у производителей или поставщиков, которые также участвуют в проекте БелАЭС.

По его словам, компании, участвующие в строительстве или эксплуатации БелАЭС, не должны получать заказы в Литве, поскольку Сейм признал, что БелАЭС небезопасна и представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде и здоровью населения.