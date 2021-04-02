Сейм освободил от должности директора ЦИГРЖЛ А. Якубаускаса

Nuotrauka BFL/ Skaraitis

Сейм освободил от должности директора Центра исследований геноцида и жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) Адаса Якубаускаса.

В четверг в ходе тайного голосования за его отставку проголосовали 79 парламентариев, против было три члена сейма, один бюллетень был испорчен.

«Просто не тот человек сидел в этом кресле, нужно было сменить человека. Проблема была в этом», — прокомментировал А. Якубаускас решение сейма.

Он сказал, что его наказали «авансом», потому что он проработал семь месяцев вместо пяти лет.

А. Якубаускас собирается вернуться к академической деятельности.

По закону директора центра назначает и освобождает от должности сейм.

Решение предложить сейму уволить назначенного в прошлом году директора ЦИГРЖЛ правление парламента приняло после проверки, проведенной специальной рабочей группой. В заключении группы говорится, что А. Якубаускасу не удается обеспечить слаженную работу учреждения, возникает противостояние, а публичное обсуждение ситуации в центре подрывает деловую репутацию учреждения.