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Сейм освободил от должности директора ЦИГРЖЛ А. Якубаускаса

Nuotrauka BFL/ Skaraitis

Сейм освободил от должности директора Центра исследований геноцида и жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) Адаса Якубаускаса. 

В четверг в ходе тайного голосования за его отставку проголосовали 79 парламентариев, против было три члена сейма, один бюллетень был испорчен. 

«Просто не тот человек сидел в этом кресле, нужно было сменить человека. Проблема была в этом», — прокомментировал А. Якубаускас решение сейма. 

Он сказал, что его наказали «авансом», потому что он проработал семь месяцев вместо пяти лет. 

А. Якубаускас собирается вернуться к академической деятельности. 

По закону директора центра назначает и освобождает от должности сейм. 

Решение предложить сейму уволить назначенного в прошлом году директора ЦИГРЖЛ правление парламента приняло после проверки, проведенной специальной рабочей группой. В заключении группы говорится, что А. Якубаускасу не удается обеспечить слаженную работу учреждения, возникает противостояние, а публичное обсуждение ситуации в центре подрывает деловую репутацию учреждения.

Протест у сейма в поддержку Адаса Якубаускаса/ Фото BFL/ Paulius Peleckis

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