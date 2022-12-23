Сейм отклонил инициативу об использовании диакритиков в именах и фамилиях

Поправку в основном поддержали члены фракций «Свобода» и Либерального движения, Социал-демократической партии, часть консерваторов, против выступило большинство консерваторов, «аграриев» и демократов.

«Сейчас граждане нелитовской национальности, которые хотят записать в документах оригинальную форму имени и фамилии с использованием латинских символов, не могут этого сделать. Это могут сделать только те счастливчики, у которых в фамилии нет диакритического знака», — пояснила представившая проект глава Фракции регионов, представитель ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене.

«Например, наш председатель Вальдемар Томашевский изменил (написание имени и фамилии в документах — ред.), потому что у него нет таких знаков, а мой коллега Чеслав Ольшевский не может это сделать, потому что (…) он не может написать твердую букву l, — утверждала она.

Она назвала действующий Закон о написании личных имен в документах половинчатым.

«Если уж государство разрешило один раз писать имя и фамилию латинскими буквами так, как в оригинале, то это право должно действовать для всех, а не становиться селективным правом», — заявила Тамашунене.

Вступивший в силу в мае закон, который узаконил написание личных имен и фамилий буквами латинского алфавита, предусматривает, что диакритические знаки при этом не используются.

Демократ Рима Башкене усмотрела, что предлагаемые изменения могут нанести вред литовскому языку.

«Каждое государство бережет и защищает свой язык. И толкования Конституционного суда, и конференции являются достаточным приглашением к уважению государственного языка. (…) Вам не кажется, что ваш законопроект создаст больше конфликтов, чем поможет?» — спросила она.

Запрет на использование диакритических знаков в личных именах на этой неделе дошел до Конституционного суда (КС). В КС обратился участковый суд города Вильнюса, который рассматривает дело ученого польского происхождения Ярослава Волконовского об использовании диакритических букв в удостоверяющем личность документе.

После десятилетий дебатов Сейм в начале этого года принял закон о том, что имя и фамилия гражданина Литвы в личных документах в определенных случаях могут быть написаны латинским алфавитом без диакритических знаков, то есть использование нелитовских букв w, q, x при написании личных имен допускается.

Такое написание возможно, если гражданин Литвы выбирает нелитовскую фамилию супруга, а также если фамилия его родителей или одного из родителей написана нелитовскими буквами в источнике документа.

Чтобы изменить написание имени или фамилии, представителям национальных меньшинств необходимо заявить о своей национальности.

Этот закон вступил в силу с 1 мая. Некоторые литовские поляки, в том числе министр юстиции Эвелина Добровольская, изменили написание своих имен и фамилий. Между тем другая часть лиц польского происхождения утверждает, что действующая норма их не удовлетворяет, поскольку она по-прежнему не позволяет писать личные имена в оригинальной форме.

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