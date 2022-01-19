Сейм отклонил инициативы правящих либерализовать торговлю алкоголем

Nuotrauka BNS/ Vidmantas Balkūnas

Сейм Литвы отклонил инициативы правящих по либерализации нынешнего порядка торговли алкоголем в плане возрастного ценза и времени торговли.

Это означает, что время начала торговли алкоголем не будет изменено с 10 часов на 12 часов, кроме того, крепкие напитки не смогут приобрести молодые люди в возрасте до 18 лет.

За принятие поправок проголосовали 63 члена Сейма, против был 51 парламентарий, желавший, чтобы обсуждение поправок вернулось в основной Комитет по экономике, а пять парламентариев предлагали вернуть поправки инициаторам на доработку.

Однако Сейм был склонен ослабить с 1 мая некоторые ограничения на рекламу алкоголя, а также либерализовать торговлю алкоголем на массовых мероприятиях.

В Литве 24% смертей связано с употреблением алкоголя. Литва занимает пятое место среди стран-рекордсменов по употреблению алкоголя, сообщают литовские медики.

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