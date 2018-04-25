Сейм отклонил все три кандидатуры в судьи Конституционного суда

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Сейм Литвы во вторник отклонил все три кандидатуры в судьи Конституционного суда (КС), а также кандидатуру временной главы Верховного суда Литвы (ВСЛ) на должность председателя ВСЛ.

Во время тайного голосования были отклонены кандидатуры бывшего канцлера КС Ингриды Данелене, адвоката Гедре Ластаускене и судьи ВСЛ Альгиса Норкунаса в судьи КС.

Также отклонена и предложенная президентом Гитанасом Науседой в председатели ВСЛ кандидатура временной возглавляющей этот суд председателя Отдела гражданских дел Сигиты Руденайте.

Правящие накануне голосования сомневались, что назначение всех кандидатов будет утверждено. То, что нет единого мнения по кандидатам, подтвердили и представители оппозиции.

Срок полномочий председателя КС Дайнюса Жалимаса и судей Гедиминас Месониса и Витаса Милюса истёк 19 марта. Конституция предусматривает, что состав КС каждые три года обновляется на одну треть.

Постоянного председателя у ВСЛ нет с июля прошлого года, когда с этой должности уволился Римвидса Норкус. Он уехал в Люксембург работать в Суде общей практики Евросоюза.