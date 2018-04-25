Сейм планирует повторное голосование об отставке спикера В. Пранцкетиса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский сейм во вторник планирует провести повторное голосование по вопросу об отставке главы парламента Виктораса Пранцкетиса.

Правящие решили провести повторное голосование, и этот вопрос внесен в повестку дня пленарного заседания во вторник.

На прошлой неделе сейм уже проголосовал по вопросу о недоверии В. Пранцкетису, однако голосование провалилось из-за отсутствия кворума.

Чтобы отправить председателя сейма в отставку, нужно не менее 71 голоса «за».

Инициировавшие процедуру правящие в знак протеста в этом голосовании не участвовали, так как хотели провести голосование на следующий день, когда рассчитывали заручиться необходимым числом голосов.

После провалившегося голосования голосами правящих было выражено недоверие группе членов сейма, которая выполнила подсчет бюллетеней, и на этом основании было принято решение голосование повторить.

Глава парламента В. Пранцкетис намерен обратиться в Конституционный суд (КС), если голосование о его отставке будет повторено.

В Уставе сейма предусмотрено, что члены сейма не могут во время одной сессии повторно требовать снятия с должности одного и тоже должностного лица.

«Аграрии» несколько месяцев призывали В. Пранцкетиса уйти в отставку, так как по коалиционному соглашению пост председателя сейма должен достаться социал-трудовикам.

В. Пранцкетис не хочет уходить сам, утверждая, что его отставки добивается только лидер «аграриев» Рамунас Карбаускас, чтобы отомстить за непослушание.