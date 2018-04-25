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Торговцев будут штрафовать за бесплатную раздачу пластиковых пакетов

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Сейм установил административную ответственность за бесплатные большие пластиковые пакеты в местах продажи товаров или продуктов. Торговцам будут грозить тысячные штрафы.

Запрет существовал и раньше, однако он не подразумевал наказания. Теперь нарушители могут получить предупреждение или штраф.

Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от одной до трех тысяч евро. При повторном нарушении сумма возрастет – от трех до пяти тысяч евро. Исключением являются очень легкие пластиковые пакеты до 15 микрон, которые используются для нефасованных продуктов.

За поправки проголосовали 63 депутата, один человек воздержался. Для принятия поправок парламенту предстоит проголосовать еще раз.

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В октябре 2018 года Европейский парламент одобрил запрет на использование одноразовых пластиковых изделий, который вступит в силу с 2021 года. В список вошли пластиковая столовая посуда и приборы, ватные палочки, коктейльные соломинки, держатели для воздушных шариков и т.д.

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