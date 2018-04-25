Сейм поблагодарил конгрессмена США Дж. Шимкуса за поддержку Литвы

Говоря о Дж. Шимкусе, Э. Зингерис отметил, что это «многолетний председатель Группы по связям с Балтийскими странами, одних из наиболее активных конгрессменов, который успешно убедил Конгресс либерализировать торговлю сжиженным природным газом, утвердить оборонные планы НАТО для Балтийских стран, поддержал Украину перед лицом российской агрессии, боролся с враждебной пропагандой Кремля».

В резолюции содержится оценка «всего его вклада в Дело свободы Балтийских государств, от имени Литвы выражается глубокая благодарность Дж. Шимкусу за постоянную заботу о безопасности Литвы, длившуюся 23 года».