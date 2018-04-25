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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Сейм поблагодарил конгрессмена США Дж. Шимкуса за поддержку Литвы

Фото: Public Domain, ссылка

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой выразил благодарность многолетнему члену Конгресса США литовского происхождения Джону Шимкусу за поддержку Литвы.  

«Учитывая, что Дж. Шимкус после шести сроков полномочий прощается с Конгрессом США, (…) позвольте поблагодарить этого великого демократа, члена Республиканской партии, за дискуссию с литовским общественном, которая проходила ежедневно в  течение 23 лет», – заявил представивший резолюцию консерватор Эмануэлюс Зингерис. 

Документ был принят единогласно, 122 депутата проголосовали «за». Резолюцию инициировали 20 членов сейма из различных фракций. 

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Говоря о Дж. Шимкусе, Э. Зингерис отметил, что это «многолетний председатель Группы по связям с Балтийскими странами, одних из наиболее активных конгрессменов, который успешно убедил Конгресс либерализировать торговлю сжиженным природным газом, утвердить оборонные планы НАТО для Балтийских стран, поддержал Украину перед лицом российской агрессии, боролся с враждебной пропагандой Кремля». 

В резолюции содержится оценка «всего его вклада в Дело свободы Балтийских государств, от имени Литвы выражается глубокая благодарность Дж. Шимкусу за постоянную заботу о безопасности Литвы, длившуюся 23 года». 

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