Сейм Польши призвал ЕС и НАТО принять меры против завершения СП-2

«Сейм в проявлении солидарности с нашими центральноевропейскими соседями, которые оказались перед угрозой российского экспансионизма, в частности, Украиной, призывает ЕС и его государства-члены, прежде всего Германию как нашего союзника по НАТО и партнеров по ЕС, к отказу в содействии реализации проекта газопровода Северный поток-2 и к принятию шагов, направленных на немедленное и эффективное прекращение его строительства», — сказано в резолюции.

«Мы призываем к этому во имя уважения к ценностям, на которых опирается ЕС, во имя солидарности с Украиной и заботы о стабильности и безопасности в Европе, а также ради увеличения силы сопротивления Евросоюза на давление со стороны России» — добавили в польском Сейме.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к США ввести санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода, а также упоминается о военном давлении России на Украину в угрозу взрыва вооруженного конфликта у границ ЕС.

«Северный поток-2, делая возможным отказ от транзита газа через Украину, откроет России путь к широкомасштабному военному наступлению на Украину без риска прерывания транзита вследствие военных действий,» — подытожили в документе.