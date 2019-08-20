Сейм предоставил полномочия правительству, но оппозиция сомневается в законности

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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Во вторник Сейм принял решение о повторном предоставлении полномочий обновленному правительству.

75 депутатов проголосовали за предоставление мандата, 27 политиков были против, а 7 депутатов воздержались.

Полномочия кабинету министров во главе с Саулюсом Сквернялисом были предоставлены одним голосованием в соответствии с одним положением Устава Сейма, предусматривающим такую ​​процедуру при условии, что программа правительства остаётся неизменной.

Оппозиция утверждает, что данное положение может противоречить Конституции, поскольку оно предусматривает, что правительству полномочия предоставляются посредством голосования по его программе. Оппозиционные деятели намерены в связи с этим обратиться в Конституционный суд.

Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета министров под руководством Саулюса Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров.

После подписания нового коалиционного договора в июле два представителя Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей- Ярослав Наркевич, назначенный министром транспорта и коммуникаций, а также Рита Тамашунене сменили Рокаса Масюлиса и Эймутиса Мисюнаса соответственно, а в Министерстве сельского хозяйства член Сейма «социал-трудовик» Андрюс ​​Палёнис сменит «крестьянина» Гедрюса Сурплиса.

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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