Сейм принял в 1-м чтении проект о присвоении В. Ландсбергису статуса главы государства

«За» проголосовал 71 член сейма, против было 24 и ровно столько же воздержались. Теперь проект рассмотрят парламентские комитеты, а второе чтение законопроекта состоится на осенней сессии.

За проект голосовали инициировавшие его правящие консерваторы, представители Либерального движения и Партии свободы, против голосовали и воздержались оппозиционные «аграрии», социал-демократы, трудовики, представители Фракции регионов Литвы.

Проект также поддержали два парламентария из меньшинства — представитель Смешанной группы членов сейма Витаутас Бакас и представитель трудовиков Андрюс Мазуронис.

Инициировавшие проект правящие говорят, что пришло время констатировать, что после восстановления независимости в 1990 году до президентских выборов у Литвы был руководитель, между тем представители оппозиции обвиняли большинство в стремлении переписать историю.

Одна из инициаторов проекта, председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что законопроект являлется «знаком уважения и признания для человека, который сыграл исключительную роль в Литовском государстве».

«Пришло время оценить вклад профессора В. Ландсбергиса, и я надеюсь, что этот сейм — это именно тот сейм, которому достанет сил и мудрости это сделать», — сказала спикер, представляя проект.

Представители оппозиции критиковали проект, утверждая, что правящие этим проектом стремятся «переписать историю».

В сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус руководителя государства В. Ландсбергису, однако инициатива тогдашнего председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила политическую поддержку бывших правящих.