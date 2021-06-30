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Сейм принял в 1-м чтении проект о присвоении В. Ландсбергису статуса главы государства

ФотоBFL/ Паулюса/Пяляцкиса

Сейм Литвы берется за проект о присвоении бывшему председателю Верховного совета Литвы — Восстановительного сейма Витаутасу Ландсбергису статуса главы государства. 

В среду парламент принял в первом чтении проект закона о правовом статусе председателя  Верховного совета — Восстановительного сейма Литовской республики.

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«За» проголосовал 71 член сейма, против было 24 и ровно столько же воздержались. Теперь проект рассмотрят парламентские комитеты, а второе чтение законопроекта состоится на осенней сессии. 

За проект голосовали инициировавшие его правящие консерваторы, представители Либерального движения и Партии свободы, против голосовали и воздержались оппозиционные «аграрии», социал-демократы, трудовики, представители Фракции регионов Литвы. 

Проект также поддержали два парламентария из меньшинства — представитель Смешанной группы членов сейма Витаутас Бакас и представитель трудовиков Андрюс Мазуронис. 

Инициировавшие проект правящие говорят, что пришло время констатировать, что после восстановления независимости в 1990 году до президентских выборов у Литвы был руководитель, между тем представители оппозиции обвиняли большинство в стремлении переписать историю.

Одна из инициаторов проекта, председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен сказала, что законопроект являлется «знаком уважения и признания для человека, который сыграл исключительную роль в Литовском государстве».  

«Пришло время оценить вклад профессора В. Ландсбергиса, и я надеюсь, что этот сейм — это именно тот сейм, которому достанет сил и мудрости это сделать», — сказала спикер, представляя проект. 

Представители оппозиции критиковали проект, утверждая, что правящие этим проектом стремятся «переписать историю». 

В сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус руководителя государства В. Ландсбергису, однако инициатива тогдашнего председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила политическую поддержку бывших правящих.  

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