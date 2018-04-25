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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Сейм приступил к обсуждению поправки по Р.Паксасу

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Во вторник Сейм одобрил конституционную поправку, которая позволит Роландасу Паксасу, отстранённому от должности президента путём импичмента, баллотироваться в парламент.

«Поправка к Конституции направлена ​​на реализацию решения Европейского суда по правам человека от 2011 года по делу «Паксас против Литвы», — сказал спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

Поправка к статье 74 Конституции предусматривает, что лицо, отстранённое от должности путем импичмента, может быть избрано в Сейм не ранее чем через десять лет.

Такой человек не имеет права избираться на пост президента, а также занимать какую-либо другую указанную в Конституции должность, которая предполагает принятие конституционной присяги.

93 члена Сейма проголосовали за внесение поправки в Конституцию, двое голосовали против и пятеро — воздержались. Поправку далее будут рассматривать Комитет по правовым вопросам, Комитет по правам человека Сейма и Конституционная комиссия, после чего она вернётся в Сейм для дальнейшего рассмотрения.

Обсуждение в пленарном заседании назначено на 10 декабря.

За принятие конституционной поправки голосуют дважды с трёхмесячным интервалом, и для этого требуется получить не менее двух третей поданных за поправку голосов, т.е. 94 членов Сейма.

Прежние попытки обеспечить исполнение решения Страсбургского суда в Сейме потерпели неудачу, поскольку оппозиция не поддержала предложение открыть Р.Паксасу путь к президентским выборам.

BNS

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