Сейм призвал самоуправления увековечить места массовых убийств евреев, обустроить кладбища

«Необходимо продолжать установление личностей погибших во время Холокоста евреев, чтобы можно было увековечить места убийств именами и фамилиями жертв», – говорится в документе.

Сейм также призывает назвать именами Праведников народов мира улицы, скверы и школы.

Вильнюсскому городскому самоуправлению предлагается назвать какое-нибудь из общественных пространств именем спасшего тысячи евреев японского дипломата Тиунэ Сугихары.

В этом году исполняется 80 лет с начала геноцида евреев в Литве. Кроме того, 23 сентября отмечается День памяти геноцида евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто.

В годы Второй мировой войны в Литве было убито около 195 тыс. евреев.

По данным Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев.