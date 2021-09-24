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Сейм призвал самоуправления увековечить места массовых убийств евреев, обустроить кладбища

Nuotrauka BFL/ Lukas Balandis

В четверг — в День памяти о геноциде евреев Литвы и 80-летия начала Холокоста в Литве сейм призвал самоуправления увековечить все места массовых убийств евреев, обустроить старые еврейские кладбища. 

Парламентарии 64 голосами «за» приняли соответствующую резолюцию, инициированную консерватором Эмануэлисом Зингерисом. 

В ней сейм подчеркнул, что памятников коллаборантам с нацистской и советской властями не должно остаться в общественном пространстве, памяти о них не место в образовательных программах. 

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«Необходимо продолжать установление личностей погибших во время Холокоста евреев, чтобы можно было увековечить места убийств именами и фамилиями жертв», – говорится в документе. 

Сейм также призывает назвать именами Праведников народов мира улицы, скверы и школы. 

Вильнюсскому городскому самоуправлению предлагается назвать какое-нибудь из общественных пространств именем спасшего тысячи евреев японского дипломата Тиунэ Сугихары. 

В этом году исполняется 80 лет с начала геноцида евреев в Литве. Кроме того, 23 сентября отмечается День памяти геноцида евреев Литвы. В этот день в 1943 году было ликвидировано Вильнюсское еврейское гетто. 

В годы Второй мировой войны в Литве было убито около 195 тыс. евреев. 

По данным Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, до Второй мировой войны в Литве проживало около 208 тыс. евреев. 

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