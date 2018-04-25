default image
Сейм призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России. Дополнено комментарием Посольства РФ в Литве

Подробнее...
default image
У сбежавшей из клиники Сантарос женщины был диагностирован коронавирус

Подробнее...
default image
В Литве введено обязательное ношение маски, за не соблюдение - штраф

Подробнее...
default image
В здании Европарламента поселят бездомных

Подробнее...
default image
Литва выделила Италии и Испании медицинских средств на 100 тыс. евро

Подробнее...
default image
Facebook начнет собирать данные о местоположении пользователей для борьбы с пандемией коронавируса

Подробнее...
default image
Президенты стран Балтии обсудили сокращение последствий кризиса с коронавирусом

Подробнее...
default image
Карантин в Испании может быть продлен до середины июля, а пик пандемии придется на конец апреля

Подробнее...
default image
Во Франции от коронавируса излечились около 19 тыс. человек

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен у 154 медиков в Литве, в изоляции – более 1,2 тыс.

Подробнее...
default image
В Польше подтверждены свыше 4,5 тыс. заражений, включая 111 летальных исходов

Подробнее...
default image
Власти Норвегии объявили о взятии под контроль пандемии коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы продлил карантин на 2 недели, ношение масок обязательно

Подробнее...
default image
Чехия и Дания ослабили карантинные меры

Подробнее...
default image
Латвия: Правительство приняло решение о продлении чрезвычайного положения до 12 мая

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы запретил жителям поездки в другие города

Подробнее...
default image
В развитых странах официально регистрируется не больше 15% случаев заражения коронавирусом

Подробнее...
default image
ВВС: коронавирус убивает черное население Америки

Подробнее...
default image
За сутки 221 сообщение о нарушениях карантина, наказано 111 человек

Подробнее...
default image
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тыс.

Подробнее...
default image
Разработку вакцины против COVID-19 ведут 70 стран

Подробнее...
default image
За рубежом осталось 180 литовцев, которые не могут вернуться в Литву

Подробнее...
default image
В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков

Подробнее...
default image
В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 912, Латвия – 577, Эстония – 1185

Подробнее...
default image
ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано

Подробнее...
default image
Минздрав предлагает ограничить въезд в города с вечера пятницы до вечера понедельника

Подробнее...
default image
Япония выплатит гражданам почти по $3 тысячи

Подробнее...
default image
Правительство Литвы предлагает продлить карантин до 27 апреля

Подробнее...
default image
Трамп подписал указ о праве США на ресурсы Луны

Подробнее...
default image
До Пасхи ученикам Литвы предоставят еще 15 тыс. планшетов для удаленного обучения

Подробнее...
default image
Финляндия готовит чартеры для сезонных рабочих из Украины

Подробнее...
default image
Президенты стран Балтии обсудят ситуацию с коронавирусом и стратегию по кризису

Подробнее...
default image
Церемония схождения Благодатного огня состоится в Иерусалиме 18 апреля без паломников

Подробнее...
default image
Д.Яунишкис обещает улучшать внутреннюю коммуникацию ДГБ

Подробнее...
default image
В Литве установлено 32 новых случая коронавируса, всего их 912

Подробнее...
default image
В Эр-Рияде введен круглосуточный карантин

Подробнее...
default image
В Новой Зеландии, Ирландии и Канаде официально разрешили Пасхальному кролику и Зубной фее работать во время карантина

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: самолёт НАТО доставит в Литву партию медицинских средств защиты

Подробнее...
default image
Этой ночью нас ждет суперлуние

Подробнее...
TOP,Политика

Сейм призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России. Дополнено комментарием Посольства РФ в Литве

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский сейм во вторник осудил проводимый Россией исторический ревизионизм и распространяемую ею дезинформацию, а также призвал Европарламент (ЕП) и политиков Центральной Европы оказывать этому совместное сопротивление, сообщает BNS.

Об этом говорится в принятой во вторник резолюции парламента. За неё единогласно проголосовали 97 членов сейма.

Резолюцию представил сейму министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в преддверии 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны (ВМВ).

Обращаясь к парламентариям, Л. Линкявичюс сказал, что в последнее время Россия активизировала распространение пропаганды, искажающей историческую правду.

«К сожалению, во время вируса не утихают другие эпидемии, а дезинформация распространяется ещё интенсивнее как в отношении вируса, так и в отношении исторической правды. С приближением мая, годовщины (окончания — ред.) Второй мировой войны, активизировалась пропаганды со стороны наших соседей», — сказал в сейме министр.

Сейм Литвы в резолюции подчеркивает, что чтит память участников войны, сражавшихся с нацизмом, однако считает необходимым осудить Россию за то, что она лживо отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и умаляет преступления СССР в Центральной и Восточной Европы после войны.

«Окончание ВМВ не принесло Литве и другим государствам Центральной и Восточной Европы свободу, напротив, обусловило вторую, продолжавшуюся пятьдесят лет советскую оккупацию, грубые преступления против человечности и тоталитарный гнёт», — говорится в резолюции.

«Сейм обращается к ЕП, парламентам государств Центральной и Восточной Европы, международным организациям и международному сообществу с призывом не мириться и сообща оказывать сопротивление проводимому Российской Федерацией историческому ревизионизму и распространяемой ею дезинформации», — говорится в документе.

Согласно резолюции, историческим ревизионизмом и дезинформацией Москва стремится «оправдать нынешнюю агрессивную политику и агрессию против соседних государств, посеять недоверие в западном сообществе, раскол в Евросоюзе и НАТО».

Резолюция также призвана выразить поддержку Польше, которую Россия обвинила в причастности к началу ВМВ.

Российское руководство в последнее время стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны СССР и нацистская Германия разделили между собой Восточную Европу.

Каждый год 9 мая Россия устраивает торжественный военный парад в память о победе СССР над нацистской Германией.

Комментарий Посольства России в Литве

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Обратили внимание на сделанный Сеймом Литвы «весомый вклад» в преодоление охватившей весь мир трагедии – пандемии коронавируса, – принятие 7 апреля с.г. резолюции… «Об историческом ревизионизме Российской Федерации». Импульс этой инициативе дал, естественно, крупнейший специалист по России в этой прибалтийской стране – министр иностранных дел ЛР Л.Линкявичюс.

 Нет необходимости говорить о том, что данный антироссийский манифест выстроен на конъюнктурных и искаженных трактовках событий недавнего прошлого, сдобрен исторической и фактологической безграмотностью, стремлением внести свой местечковый довесок в переиначивание начала и итогов Второй мировой войны. Впрочем, очередной антимосковский хлопок не удивляет: нынешний состав литовского парламента давно встал на путь разобщения наших народов и государств, навязывания жителям своей страны враждебного отношения к восточному соседу. Следует признать: на этом поприще Сейм Литовской Республики добился очень многого.

 Поражает другое. Сегодня, когда здравомыслящие люди, политики, общественные деятели различных стран и континентов, серьезно озабоченные судьбой человечества, ищут пути объединения усилий, оказания взаимной помощи в борьбе с новой смертельной опасностью, находятся и такие народные избранники, которые видят свои приоритеты и в данной ситуации в поиске врагов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.