Сейм призывает сопротивляться историческому ревизионизму и дезинформации из России. Дополнено комментарием Посольства РФ в Литве

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский сейм во вторник осудил проводимый Россией исторический ревизионизм и распространяемую ею дезинформацию, а также призвал Европарламент (ЕП) и политиков Центральной Европы оказывать этому совместное сопротивление, сообщает BNS.

Об этом говорится в принятой во вторник резолюции парламента. За неё единогласно проголосовали 97 членов сейма.

Резолюцию представил сейму министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в преддверии 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны (ВМВ).

Обращаясь к парламентариям, Л. Линкявичюс сказал, что в последнее время Россия активизировала распространение пропаганды, искажающей историческую правду.

«К сожалению, во время вируса не утихают другие эпидемии, а дезинформация распространяется ещё интенсивнее как в отношении вируса, так и в отношении исторической правды. С приближением мая, годовщины (окончания — ред.) Второй мировой войны, активизировалась пропаганды со стороны наших соседей», — сказал в сейме министр.

Сейм Литвы в резолюции подчеркивает, что чтит память участников войны, сражавшихся с нацизмом, однако считает необходимым осудить Россию за то, что она лживо отрицает роль Советского Союза в развязывании войны и умаляет преступления СССР в Центральной и Восточной Европы после войны.

«Окончание ВМВ не принесло Литве и другим государствам Центральной и Восточной Европы свободу, напротив, обусловило вторую, продолжавшуюся пятьдесят лет советскую оккупацию, грубые преступления против человечности и тоталитарный гнёт», — говорится в резолюции.

«Сейм обращается к ЕП, парламентам государств Центральной и Восточной Европы, международным организациям и международному сообществу с призывом не мириться и сообща оказывать сопротивление проводимому Российской Федерацией историческому ревизионизму и распространяемой ею дезинформации», — говорится в документе.

Согласно резолюции, историческим ревизионизмом и дезинформацией Москва стремится «оправдать нынешнюю агрессивную политику и агрессию против соседних государств, посеять недоверие в западном сообществе, раскол в Евросоюзе и НАТО».

Резолюция также призвана выразить поддержку Польше, которую Россия обвинила в причастности к началу ВМВ.

Российское руководство в последнее время стремится оправдать пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, на основании которых накануне войны СССР и нацистская Германия разделили между собой Восточную Европу.

Каждый год 9 мая Россия устраивает торжественный военный парад в память о победе СССР над нацистской Германией.

Комментарий Посольства России в Литве

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Обратили внимание на сделанный Сеймом Литвы «весомый вклад» в преодоление охватившей весь мир трагедии – пандемии коронавируса, – принятие 7 апреля с.г. резолюции… «Об историческом ревизионизме Российской Федерации». Импульс этой инициативе дал, естественно, крупнейший специалист по России в этой прибалтийской стране – министр иностранных дел ЛР Л.Линкявичюс.

Нет необходимости говорить о том, что данный антироссийский манифест выстроен на конъюнктурных и искаженных трактовках событий недавнего прошлого, сдобрен исторической и фактологической безграмотностью, стремлением внести свой местечковый довесок в переиначивание начала и итогов Второй мировой войны. Впрочем, очередной антимосковский хлопок не удивляет: нынешний состав литовского парламента давно встал на путь разобщения наших народов и государств, навязывания жителям своей страны враждебного отношения к восточному соседу. Следует признать: на этом поприще Сейм Литовской Республики добился очень многого.

Поражает другое. Сегодня, когда здравомыслящие люди, политики, общественные деятели различных стран и континентов, серьезно озабоченные судьбой человечества, ищут пути объединения усилий, оказания взаимной помощи в борьбе с новой смертельной опасностью, находятся и такие народные избранники, которые видят свои приоритеты и в данной ситуации в поиске врагов.