Сейм продлил осеннюю сессию до 14 января

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Парламентарии продлили осеннюю сессию до 14 января.

За это решение в среду проголосовали 103 члена сейма, против не было никого, десять человек воздержались.

Председатель сейма Виктория Чмилите-Нельсен сообщила, что пленарные заседания планируются на 5, 7 января и, возможно, на 12, если возникнет необходимость.

Традиционные памятные мероприятия 13 января не планируются из-за карантинных ограничений.

В ходе продленной осенней сессии планируется обсуждение кандидатов на пост председателя Конституционного суда, канцлера сейма, другие вопросы.

По Конституции осенняя сессия сейма завершается 23 декабря.