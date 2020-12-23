Сейм продлил осеннюю сессию до 14 января

Парламентарии продлили осеннюю сессию до 14 января.
За это решение в среду проголосовали 103 члена сейма, против не было никого, десять человек воздержались.
Председатель сейма Виктория Чмилите-Нельсен сообщила, что пленарные заседания планируются на 5, 7 января и, возможно, на 12, если возникнет необходимость.
Традиционные памятные мероприятия 13 января не планируются из-за карантинных ограничений.
В ходе продленной осенней сессии планируется обсуждение кандидатов на пост председателя Конституционного суда, канцлера сейма, другие вопросы.
По Конституции осенняя сессия сейма завершается 23 декабря.