Сейм проголосует по кандидатуре Андрикене в Европейскую счетную палату

Андрикене пять лет проработала в Бюджетном комитете Европарламента, который подает в Счетную палату больше всего запросов и вопросов относительно исполнения бюджета Евросоюза.

Ее кандидатуру одобрило правительство, ее выдвинула на должность премьер-министр Ингрида Шимоните, а президент Гитанас Науседа представил ее Сейму.

Андрикене предложили эту должность после окончания срока полномочий бывшего представителя страны Римантаса Шаджюса.

Окончательное решение о назначении членов Палаты на шестилетний срок принимается Советом Европейского союза после консультаций с ЕП.

Европейская счетная палата, расположенная в Люксембурге, проверяет, правильно ли собираются и расходуются средства Европейского союза, и предоставляет рекомендации Европейской комиссии и правительствам государств-членов.

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