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TOP,Выборы,Новости,Сейм Литвы

Сейм рассмотрит поправки к закону о выборах в связи с коронавирусом

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Во вторник на рассмотрение литовского парламента выносятся поправки к порядку голосования в случае экстремальной ситуации в стране – предлагается продлить сроки досрочного голосования, разрешается оборудовать больше мест для голосования.

В случае объявления в стране особой ситуации предлагается увеличить число дней для досрочного голосования с двух до четырех — чтобы можно было голосовать с понедельника по четверг с 8 до 20 часов в помещении, назначенном избирательной комиссией округа. Сейчас досрочно можно голосовать только в среду и четверг и организуется только в помещениях самоуправлений.

Также предусматривается возможность решением Главной избирательной комиссии в день выборов проводить голосование в дополнительно оборудованных помещениях в округах, где количество избирателей превышает более трех тысяч. 

В случае объявления особой ситуации избиратели, голосующие в помещениях, могут быть обеспечены необходимыми средствами защиты.  

Такие изменения предлагает Министерство юстиции. С середины июня введенный карантин предлагается заменить на экстремальную ситуацию. 

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября. 

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