Сейм разрешил государству позаимствовать до 5,4 млрд евро

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Во вторник литовский парламент разрешил повысить с 904,6 млн до 5,4 млрд евро чистый лимит заимствований правительства в этом году. Дополнительные средства необходимы для компенсации сокращения казначейских доходов и сокращения влияния кризиса, вызванного коронавирусом, на экономику Литвы.

За закон об утверждении финансовых показателей госбюджета и бюджетов самоуправлений Литвы проголосовали 107 членов сейма.

Лимит обязательств под гарантии предприятия Investiciju ir verslo garantijos (Invega) и Гарантийного фонда сельского хозяйства повышается с 267,77 до 768 млн евро.

В принятых поправках сейм закрепил и новые лимиты госгарантий по кредитам, используемых в случаях экстремальных ситуаций для поощрения экономики и повышения ликвидности. Общая сумма таких обязательств, принимаемых в 2020 году, одновременно не сможет превышать 500 млн евро.