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TOP,Новости,Экономика

Сейм разрешил государству позаимствовать до 5,4 млрд евро

Фото из открытых источников

 Во вторник литовский парламент разрешил повысить с 904,6 млн до 5,4 млрд евро чистый лимит заимствований правительства в этом году. Дополнительные средства необходимы для компенсации сокращения казначейских доходов и сокращения влияния кризиса, вызванного коронавирусом, на экономику Литвы. 

За закон об утверждении финансовых показателей госбюджета и бюджетов самоуправлений Литвы  проголосовали 107 членов сейма.

Лимит обязательств под гарантии предприятия Investiciju ir verslo garantijos (Invega)  и Гарантийного фонда сельского хозяйства повышается с 267,77 до 768 млн евро. 

В принятых поправках сейм закрепил и новые лимиты госгарантий по кредитам, используемых в случаях экстремальных ситуаций для поощрения экономики и повышения ликвидности. Общая сумма таких обязательств, принимаемых в 2020 году, одновременно не сможет превышать 500 млн евро. 

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Министр финансов Вилюс Шапока отметил, что правительство будет заимствовать и в Литве, и на международных рынках. Министр также подчеркнул, что сумма в 5,4 млрд евро не является окончательной. 

В. Шапока также сообщил членам комитета, что Литва уже начала поиск кредитодателей. 

«Мы обратились в международные организации с тем, чтобы быть первыми в очереди, если потребуется», – добавил министр.   

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