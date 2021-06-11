Сейм разрешил перерабатывать все части посевной конопли

В Литве будет разрешено производить продукты не только из семян посевной конопли и пеньки, но и из других частей этого растения. Выращивать можно будет только узаконенные сорта посевной конопли.
В четверг сейм принял предусматривающие это поправки к Закону о посевной конопле: «за» проголосовали 92 члена сейма, «против» – восемь, а 18 парламентариев воздержались.
Ожидается, что с разрешением переработки всех частей технической конопли, оборот этого бизнеса может достигать 100 млн евро.
Производство изделий и продуктов из посевной конопли, а также поставка их на рынок будут разрешаться лишь в том случае, когда содержание тетрагидроканнобинола (THC, натурального психотропного вещества, которое выделяется из различных сортов конопли) не превышает 0,2%.
В данное время в Литве можно свободно приобрести различные пищевые продукты с содержанием семян конопли или масло их конопляных семечек. В семенах конопли, в отличие от других частей растения нет веществ, воздействующих на психику человека или каннабиодиола (CBD). Поэтому конопляное масло, производимое не из семян, запрещено.