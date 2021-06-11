Сейм разрешил перерабатывать все части посевной конопли

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В Литве будет разрешено производить продукты не только из семян посевной конопли и пеньки, но и из других частей этого растения. Выращивать можно будет только узаконенные сорта посевной конопли.

В четверг сейм принял предусматривающие это поправки к Закону о посевной конопле: «за» проголосовали 92 члена сейма, «против» – восемь, а 18 парламентариев воздержались.