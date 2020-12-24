Сейм разрешил применять для электронных СМИ тариф НДС в 5%

Фото vilnius.lt/ Саулюса Жюры

Льготный тариф на добавленную стоимость (НДС) для электронных СМИ – газет, журналов и прочих периодических изданий – будет применяться с января 2021 года. По этой причине бюджет за год лишится около 1 млн евро доходов.

Сейм принял поправку к закону об НДС: за нее проголосовали 114 депутатов, а трое – воздержались.

Глава Комитета сейма по бюджету и финансам Миколас Маяускас заявил, что такая льгота поможет СМИ, которые лишились части доходов в связи с коронакризисом.

«Эта льгота будет действовать не в отношении рекламных СМИ, а в отношении интернет-прессы по подписке», – сказал М. Маяускас.

В данный момент в Литве интернет-СМИ облагаются тарифом НДС в 21%.