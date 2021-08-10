Сейм разрешил в условиях экстремальной ситуации предоставить военным больше полномочий

В соответствии с поправками, в случаях экстремальных ситуаций, когда масштаб инцидента стремительно нарастает, во избежание угрозы общественному спокойствию можно будет привлекать военные единицы.

Такое решение по предложению правительства на основании просьбы Комиссии по экстремальным ситуациям сможет принять сейм, а в промежутке между сессиями сейма — президент, но в таком случае его решение должно быть подтверждено на ближайшем заседании сейма.

Поправки предоставят военным право давать обязывающие указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать специальные средства.

В Литву в этом году незаконно прибыло более 4 тыс. мигрантов, однако их поток в последнее время заметно сократился после того, как пограничникам разрешили разворачивать мигрантов назад в Беларусь.