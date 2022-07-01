Ограничена сумма сделок наличными

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Сейм Литвы ужесточил наличные расчеты для жителей и бизнеса — с ноября можно будет расплатиться наличными только на сумму до 5 тыс. евро, сверх этой суммы возможны будут только безналичные расчеты.

Тем не менее, оплата наличными будет допустима, например, когда у одной из сторон нет счета, нужно заплатить быстро, не работает интернет или в других случаях. Однако тогда стороны сделки должны будут сообщить об этом в Государственную налоговую инспекцию.