Ограничена сумма сделок наличными

Сейм Литвы ужесточил наличные расчеты для жителей и бизнеса — с ноября можно будет расплатиться наличными только на сумму до 5 тыс. евро, сверх этой суммы возможны будут только безналичные расчеты.
Тем не менее, оплата наличными будет допустима, например, когда у одной из сторон нет счета, нужно заплатить быстро, не работает интернет или в других случаях. Однако тогда стороны сделки должны будут сообщить об этом в Государственную налоговую инспекцию.
Премьер-министр Ингрида Шимоните усомнилась, что от такого решения Сейма пострадают мелкие предприниматели. «5 тыс. евро — немалая сумма», — заявила премьер на заседании Сейма.
Бюджетно-финансовый комитет Сейма предложил границу 3 тыс. евро, но Сейм это не одобрил, поддержав предложение правительства о 5 тыс. евро.
Данные Банка Литвы показывают, что 97% всех платежей не достигают 5 тыс. евро, а 92% платежей производится на сумму до 1250 евро.
По данным Службы расследования финансовых преступлений, на рынке недвижимости 26,5% расчетов по-прежнему составляют наличные деньги.
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