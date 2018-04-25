Сейм склонен начать расследование в отношении И. Розовой

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Литовский сейм склонен начать расследований связей депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами и действий политиков, располагавших информацией об этом.

За то, чтобы на правах временной комиссии Комитету на национальной безопасности и обороне (КНБО) было поручено провести парламентское расследование, во вторник в первом чтении проголосовали 77 членов сейма, «против» были четверо, и 12 воздержались.

Далее этот вопрос рассмотрит НКБО, а окончательное решение примет сейм. Для этого потребуется еще два голосования.

Сейм делал перерыв в рассмотрении этого вопроса, поскольку представители оппозиции выразили беспокойство по поводу, что желание правящих выяснить не только действия И. Розовой, но и о действиях политиков, располагавших этими материалами, может стать орудием политической расправы и затмят расследование возможной угрозы национальной безопасности.

Провести расследование действий и связей И. Розовой предлагает сейму КНБО, сам же он и хочет провести расследование. В проекте намечается завершить работу до 6 ноября.

Комитет должен ответить, достаточно ли для начала импичмента факта, что И. Розова возможно пыталась скрыть связи с российскими дипломатами и ввести в заблуждение сотрудников ДГБ, чтобы получить разрешение на работу с секретной информацией.

Комитет вероятно займется и выяснением того, какие решения по информации ДГБ о И. Розовой принял Викторас Пранцкетис и ознакомившиеся с материалами члены сейма, были ли эти решения «своевременными и надлежащими для устранения рисков или угроз нацбезопасности».

Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.

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