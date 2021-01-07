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TOP,Бизнес,Новости,Сейм Литвы

Сейм склонен одобрить выплаты увольняющимся из санатория Belorus работникам

Nuotrauka Sanatorija Belorus Druskininkuose/ facebook.com

В четверг в сейм Литвы были внесены поправки к законам, которые разрешат специальные выплаты работникам белорусского санатория Belorus («Беларусь») в Друскининкай, который оказался под санкциями. 

В первом чтении парламентарии приняли поправки, они могут быть приняты в срочном порядке на следующей неделе. 

Новый закон запретит поддержку действующим в Литве предприятиям, на которые распространяются международные финансовые санкции, а также узаконит выплаты для работников, увольняющихся с таких предприятий. 

Представляя поправки, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что они — оперативная реакция «на сложившуюся ситуацию в связи с применением санкций к действующему в Друскининкай санаторию Belorus.

«У нас нет никаких сомнений, что санкции были применены обоснованно, и напрямую финансируемые белорусским режимом хозяйствующие субъекты (…) обоснованно подпали под санкции в нашей стране. Однако у нас также есть проблема, так как там работают люди, платят налоги, и они сейчас находятся в неизвестности с очень невнятными перспективами. (…) Эти работники нуждаются в дополнительной защите, в дополнительной мотивации, чтобы они могли принять решение об увольнении с такого места работы», — сказала М. Навицкене в сейме. 

По ее слвам, такое регулирование нужно для того, чтобы у людей была «так называемая подушка и дополнительная мотивация, чтобы они не чувствовали себя в безвыходной ситуации». 

Однако некоторые парламентарии подвергли критике это предложение Министерства соцзащиты и труда.  

Если сейм примет эти поправки к Закону о занятости, то на подпавших под санкции предприятиях не будет поддерживаться трудоустройство, создание рабочих мест. 

В случае неплатежеспособности оказавшегося под санкциями Евросоюза (ЕС) работодателя предлагается узаконить специальную «выплату в связи с применением санкций», которую смогут получить работники при увольнении с такого предприятия.   

Размер выплаты составит 77,58% двух месячных зарплат, но не более 2890 евро или двух средних зарплат в стране. 

Размер выплаты для работников, которые не проработали 12 месяцев, составит средний показатель доходов за проработанное время. Но и эта выплата не сможет превышать 2890 евро. 

Средняя зарплата в Литве в 3-м квартале 2020 года составляла 1443 евро. 

Эти выплаты предполагается делать из Долгосрочного фонда трудовых выплат.

Санаторий Belorus — первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции. 

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