Сейм склонен одобрить выплаты увольняющимся из санатория Belorus работникам

В четверг в сейм Литвы были внесены поправки к законам, которые разрешат специальные выплаты работникам белорусского санатория Belorus («Беларусь») в Друскининкай, который оказался под санкциями.

В первом чтении парламентарии приняли поправки, они могут быть приняты в срочном порядке на следующей неделе.

Новый закон запретит поддержку действующим в Литве предприятиям, на которые распространяются международные финансовые санкции, а также узаконит выплаты для работников, увольняющихся с таких предприятий.

Представляя поправки, министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что они — оперативная реакция «на сложившуюся ситуацию в связи с применением санкций к действующему в Друскининкай санаторию Belorus.

«У нас нет никаких сомнений, что санкции были применены обоснованно, и напрямую финансируемые белорусским режимом хозяйствующие субъекты (…) обоснованно подпали под санкции в нашей стране. Однако у нас также есть проблема, так как там работают люди, платят налоги, и они сейчас находятся в неизвестности с очень невнятными перспективами. (…) Эти работники нуждаются в дополнительной защите, в дополнительной мотивации, чтобы они могли принять решение об увольнении с такого места работы», — сказала М. Навицкене в сейме.

По ее слвам, такое регулирование нужно для того, чтобы у людей была «так называемая подушка и дополнительная мотивация, чтобы они не чувствовали себя в безвыходной ситуации».

Однако некоторые парламентарии подвергли критике это предложение Министерства соцзащиты и труда.

Если сейм примет эти поправки к Закону о занятости, то на подпавших под санкции предприятиях не будет поддерживаться трудоустройство, создание рабочих мест.

В случае неплатежеспособности оказавшегося под санкциями Евросоюза (ЕС) работодателя предлагается узаконить специальную «выплату в связи с применением санкций», которую смогут получить работники при увольнении с такого предприятия.

Размер выплаты составит 77,58% двух месячных зарплат, но не более 2890 евро или двух средних зарплат в стране.

Размер выплаты для работников, которые не проработали 12 месяцев, составит средний показатель доходов за проработанное время. Но и эта выплата не сможет превышать 2890 евро.

Средняя зарплата в Литве в 3-м квартале 2020 года составляла 1443 евро.

Эти выплаты предполагается делать из Долгосрочного фонда трудовых выплат.

Санаторий Belorus — первый в истории Литвы случай, когда в отношении действующего в стране предприятия применены международные санкции.