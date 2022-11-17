Сейм склонен продлить льготу НДС для общепита на полгода

Во втором чтении утверждено и предложение о 9%-ом тарифе НДС для гостиничного бизнеса, учреждений культуры, электронных книг и периодических изданий, а также предложение о бессрочном применении 5%-го НДС для компенсируемых специальных продуктов питания, используемых в медицине.

После одобрения поправок премьер-министра оппозиция, недовольная тем, что инициативы ее представителей больше не рассматриваются, попросила перерыв, а дальнейшее рассмотрение поправок было отложено до дневного заседания.

Поправки Шимоните поддержала вся правящая коалиция, за исключением председателя Комитета по бюджету и финансам Миколаса Маяускаса, который проголосовал против предложенного премьер-министром варианта льготы по НДС.

Согласно решению Сейма, бессрочная льгота 9% НДС будет применяться только к учреждениям и мероприятиям искусства и культуры, как предложила Шимоните. При этом льгота для спортивных мероприятий, клубов и услуг исполнителей (актера, певца, музыканта, танцора) будет действовать только в течение полугода — до июля 2023 года. Этот срок также был предложен Шимоните.

Сейм склонен поддержать инициативы премьера по льготам НДС

В четверг Сейм во втором чтении и после перерыва одобрил инициативы премьер-министра Ингриды Шимоните относительно льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Это было предпоследнее голосование парламентариев по поправкам, которые вот уже пару месяцев нагнетают страсти в Сейме. Окончательное принятие состоится в следующий вторник.

Во втором чтении парламентарии проголосовали за продление льготы по НДС для предприятий общественного питания, спортивных мероприятий, клубов и исполнителей на полгода — до июля 2023 года.

Сейм также предварительно одобрил предложение о бессрочном применении 9%-го тарифа НДС для гостиничного бизнеса, учреждений культуры, электронных книг и периодических изданий, а также 5%-го НДС для компенсируемых специальных продуктов питания, используемых в медицине.

За такие поправки в Закон о налоге на добавленную стоимость проголосовали 72 члена Сейма, против — трое, воздержался 51.

Если Сейм при финальном голосовании одобрит 9%-й НДС для электронных изданий, их налогообложение и налогообложение печатных книг будет приведено в соответствие, а льгота, уже применявшаяся к гостиницам в течение 7 лет, станет постоянной.

Сейчас льготная ставка НДС 9% применяется к центральному отоплению, дровам и другой древесине для топки, к печатным книгам и периодическим изданиям, к пассажирским перевозкам.

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