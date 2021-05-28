Сейм склонен упростить переезд белорусских инвесторов в Литву

Разрешить претендовать на эти льготы предлагается предприятиям, подписавшим договоры инвестиций с правительством Литвы и обязавшимся инвестировать как минимум 1,45 млн евро, создать как минимум 20 новых рабочих мест и платить зарплаты в размере 1,5 средней величины зарплаты в самоуправлении, в котором будут сделаны капиталовложения. Выручка группы предприятий, которая будет инвестировать, как минимум за год из трех последних лет должна быть не меньше 2,5 млн евро.

Поправки предусматривают, что временный вид на жительство в Литве может быть выдан только тем иностранцам (с членами семьи), которые будут соответствовать хотя бы одному из критериев: если иностранец работал на предприятии инвестора хотя бы три месяца до заключения договора инвестиций, если ему принадлежит не менее одной десятой уставного капитала предприятия и если инвестированные им в это предприятие средства составляют не менее 14 тыс. евро.

Вице-министр экономики и инноваций Йовита Нелюпшене говорила что 43 белорусских предприятия уже начали процесс перевода, а 37 еще думают. Интерес к Литве проявляют в общей сложности 110 белорусских предприятий, они могли бы создать в Литве около 3 тыс. новых рабочих мест.