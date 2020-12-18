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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Сейм снял правовую неприкосновенность с П. Гражулиса и В. Гапшиса

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Сейм Литвы во вторник снял правовую неприкосновенность с представителя Смешанной группы членов сейма Пятраса Гражулиса, а в четверг с трудовика Витаутаса Гапшиса

Гражулис в сейме
Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Сейм своим голосованием удовлетворил просьбу генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентариев, чтобы завершить досудебное расследование о предположительно незаконных действиях политиков. 

С просьбой лишить П. Гражулиса парламентского иммунитета генпрокурор обратился в сейм прежнего созыва в июне прошлого года, но тогда парламент его просьбу отклонил. 

Представивший заключение по неприкосновенности П. Гражулиса глава временной комиссии сейма, либерал Арминас Лидека сказал, что «комиссии не было представлено никаких фактических доказательств того, что член сейма П. Гражулис подвергался преследованиям за политические или какие-то подобные мотивы, за его деятельность как члена сейма».

Правоохрана подозревает, что, являясь членом парламента, П. Гражулис помогал решить проблемы компании по производству замороженных продуктов питания Judex, когда российские должности лица в 2015 году нашли в продукции этого предприятия бактерию листерию. 

Прокуроры утверждали, что, помогая предприятию, член сейма не раз звонил должностным лицам Литвы и России, из-за проблем Judex ездил в Калининградскую область России, чтобы повлиять на российских должностных лиц, призывал предпринимателей дать взятки, просил нарушить действующий порядок, за что получал от Judex имущественную выгоду. 

Генпрокурор утверждает, что такими действиями парламентарий подрывал престиж занимаемой должности, авторитет сейма, нарушил присягу парламентария, в результате чего государство понесло немалый ущерб. 

П. Гражулис отрицает обвинения и утверждает, что это дело — политическая расправа.

В. Гапшис, который является обвиняемым в торговле влиянием и взяточничестве в деле о политической коррупции, заявил, что в парламенте к его делу относятся формально, поверхностно. Аргумент о том, что он сможет защитить себя в суде он назвал слабым, псевдоаргументом. 

Фото BFL/ Vygintas Skaraitis

Политик отметил, что правоохранительные органы следили за ним и вели прослушивание  ни один месяц, поэтому нет оснований начинать в его отношении досудебное расследование.

«Однако это позднее не помешало им предъявить мне обвинения за период с сентября 2015 года по январь 2016 года.(…) Не обусловлено ли это политическими мотивами? Именно это комиссия не решилась выяснять», – заявил представитель Партии труда.

Между тем, член сейма Витаутас Бакас назвал голосование по правовому иммунитету В. Гапшиса экзаменом для парламента.

«Хотели ли бы вы жить в Литве, где политики пользуются своим мандатом для личного обогащения, чтобы те, кто способствует увеличению социальной отчужденности, бедности, обману, были неприкосновенными? Я считаю, что не следует прикрываться мандатом», – сказал он.

Временная комиссия сейма предложила депутатам удовлетворить просьбу прокуроров, и не усмотрела в этом политического преследования о котором говорит В. Гапшис. 

«Я осуществлял деятельность члена сейма, и за нее меня преследуют», – сказал депутат, когда свидетельствовал временной комиссии. 

Участвовавший в заседании прокурор Генпрокуратуры Юстас Ляучас в свою очередь информировал, что ни на какой из стадий этого дела не поднимался вопрос о политическом преследовании члена сейма. 

Трудовик В. Гапшис был избран в сейм на выборах в октябре. 

В деле, которое рассматривает Вильнюсский окружной суд, обвиняемыми также являются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис. Экс-парламентарий Гинтарас Степонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис обвиняется в даче взяток политикам за принятие выгодных концерну решений. 

Обвинения в деле предъявлены и самому концерну MG Baltic, Партии труда и Литовскому либеральному движению. Обвиняемые свою вину не признают, они говорят, что расследование проводилось тенденциозно.

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