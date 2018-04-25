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TOP,Сейм Литвы

Сейм созыва 2020–2024 годов приступил к работе

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Спикером Сейма была избрана Виктория Чмилите-Нельсен.

В минувшую пятницу на первое заседание собрался вновь избранный Сейм Литвы, правительство во главе с Саулюсом Сквярнялисом сложило свои полномочия. 

Согласно Уставу Сейма, первое заседание нового созыва открыл старейший парламентарий – 77-летний Антанас Винкус. С приветственным словом к новому парламенту обратились президент Гитанас Науседа и архиепископ Гинтарас Грушас.  

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В своем выступлении президент призвал новый Сейм сократить социальное отчуждение и подчеркнул, что рост экономики сам по себе не решит эту проблему. 

«Сейчас самое подходящее время решать проблему отчуждения всех типов, бороться с неравенством и противостоянием в обществе», – сказал глава государства. 

По словам Г. Науседы, парламенту следует обращать особое внимание на живущих в бедности и людей с недугом. 

«Нам следует позаботиться о нуждающихся, инвалидах, людях преклонного возраста. Нужно обеспечить качественные и доступные всем в равной степени общественные услуги», – сказал президент. 

«Мы слишком долго надеялись, что растущая экономика выведет всех на достойный уровень жизни. Этого не произошло, и нет основания думать, что произойдет в ближайшем будущем», – сказал Г. Науседа. 

Он предупредил, что вызванный коронавирусной эпидемией кризис может только усилить отчуждение, поэтому следует незамедлительно «принять решения, которые помогут защитить жизни и бизнес жителей Литвы». 

Глава государства также призвал новый парламент стремиться к «политической культуре более высокого уровня» и сказал, что готов помогать в этом. 

На первом заседании председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матийошайтите огласила решение ГИК об окончательных результатах выборов в Сейм и зачитала список избранных парламентариев. После чего прошла церемония присяги парламентариев, которую принимал глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.  

Некоторые парламентарии не смогли принести присягу, так как больны коронавирусом или находятся в самоизоляции по причине контакта с больным. 

В новый Сейм переизбран 81 парламентарий и избраны 60 новых. В парламенте будет 38 женщин и 103 мужчины. Средний возраст нового состава парламента — 49 лет, у 99% новых парламентариев есть высшее образование, преимущественно – в области права и политологии. В Сейме будут работать представители десяти партий, больше всего (50) парламентариев будут состоять во фракции Союза Отечества — Христианских демократов Литвы. 

На пост председателя Сейма была избрана 37-летняя председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нельсен. За ее кандидатуру в ходе тайного голосования проголосовали 106 депутатов, 18 были против, пятеро воздержались. Два бюллетеня были признаны недействительными. 

В. Чмилите-Нельсен родилась в 1983 году в Шяуляй, в 2007 году получила степень бакалавра английской филологии Латвийского университета. С  2001 по 2015 год была профессиональной шахматисткой, гроссмейстером, многолетним членом Литовской национальной сборной, является победительницей Европейского чемпионата 2011 года, призером Мирового чемпионата 2006 года, победительницей Мировых шахматных олимпиад 2000 и 2004 годов. В Сейме она работает с 2015 года. Председателем Движения либералов была избрана в сентябре прошлого года. Награждена Орденом 5-й степени им. Великого князя Литовского Гядиминаса, Офицерским крестом Ордена «За заслуги перед Литвой», является почетным гражданином Шяуляй.

Стали известны главы парламентских фракций в новом Сейме. Так, парламентскую фракцию консерваторов возглавит Габриэлюс Ландсбергис, фракцию Движение либералов – бывший председатель партии  Эугениюс Гянтвилас, фракцию Партии свободы – Ева Пакарклите, фракцию Партии труда – бывший министр сельского хозяйства Литвы Виргилиюс Юкна, фракцию партии Союз крестьян и «зеленых» возглавит его председатель Рамунас Карбаускис, фракцию Социал-демократической партии —  Альгирдас Сисас. 

После того, как новый Сейм приступил к работе, правительство сложило полномочия президенту. Кабмину было поручено временно исполнять обязанности – до формирования нового правоцентристского правительства во главе с премьером Ингридой Шимоните.

Накануне правительство под руководством Саулюса Сквярнялиса собралось на последнее заседание. Премьер поблагодарил коллег за работу – 17-е правительство работало с декабря 2016 года.

Информация «ЛК», BNS 

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