Сейм упростил прививки во время карантина: будет меньше бумажных форм

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Во вторник сейм Литвы упростил порядок дачи согласия на прививки в случае объявленной на государственном уровне экстремальной ситуации или карантина.

Принятые поправки предусматривают, что при вакцинации в условиях пандемии человеку придется заполнять меньше бумажных форм. Установлено, что этот порядок вступит в силу с 1 мая.

Пациент, добровольно прибывающий к месту вакцинации от болезни, вызванной пандемией, будет трактоваться как давший согласие на прививку, то есть не должен будет заполнять письменное согласие.

За такую поправку к закону о правах пациентов и возмещения ущерба здоровью во вторник проголосовали 113 депутатов, «против» были четыре, четыре воздержались.

Инициировавший поправки бывший министр здравоохранения Аурелиюс Вярига заявил, что порядок будет аналогичен тому, когда человек вызывает скорую помощь – если человек позвонил медикам, считается, что он согласен с оказанием ему помощи.

«Если пациент прибыл прививаться, то считается, что он согласен быть привитым и ему не придется заполнять большого количества документов», – сказал инициировавший поправки экс-министр.

По словам А. Вяриги, изменения не отменяют обязанность информировать пациента о возможных побочных явлениях или сообщать прочую необходимую информацию. Порядок предоставления такой информации установит министр здравоохранения.