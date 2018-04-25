Сейм утвердил размеры штрафов за курение на балконах

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Сейм во вторник утвердил размеры штрафов за незаконное курение на балконах.

За внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях проголосовали 44 депутата, против — 7, воздержался 21.

Поправки предусматривают, что владельцам домов или квартир за курение на балконах грозит штраф в размере 30-60 евро. За повторные нарушения грозит штраф в два раза больший.

Некоторые члены сейма утверждали, что запрет курения на балконах позволит людям оставаться здоровыми и жить более спокойно в собственной квартире, в то время как другие возмущались, что штрафы неадекватны.

Томас Томилинас, один из авторов инициативы о запрете курения на балконах, заявил, что без штрафа запрет на курение не сможет нормально функционировать.

Социал-демократ Юлюс Сабатаускас заявил, что штрафы слишком велики.

«Не предусмотрены меры предупреждения, а штрафы довольно высокие, эквивалентные превышению скорости более 20 км в час. А недовольные соседи о курящем соседе должны будут собрать и предоставить доказательства, то естьсъемку, фотографии, что может обернуться преследованием. Например, что будет, если этот человек не сможет курить на балконе и пойдет на кухню, включит вытяжку, и тогда весь дым распространится по каждой квартире », — сказал Ю. Сабатаускас.

Либерал Эугениюс Гентвилас назвал штрафы целью получения наживы: «К сожалению, никакого другого серьезного влияния ни на общественное сознание, ни на здоровье не будет».

Также он сожалел. что запрет на курение не распространяется на гостиницы, например гостиницу Сейма, «хотя на самом деле это простое общежитие».

Поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями и сопутствующими товарами с 2021 года предусматривают запрет на курение на балконах многоквартирных домов в случае, если хотя бы один житель дома будет возражать.

Если соседи не возражают, курильщикам также придется следить за тем, чтобы дым не попадал в помещения других жителей дома. Кроме того, курение запрещено во время спортивных соревнований или других мероприятий на открытом воздухе, на крытых остановках общественного транспорта, на детских игровых площадках и на открытом воздухе.

Информация ЛК по сообщению BNS