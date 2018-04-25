Сейм утвердил состав комитетов: их пятнадцать

Консерваторы на пост председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагают Лауринаса Красчюнаса, на пост главы Комитета по здравоохранению — Антанаса Матуласа. На пост главы Комитета по европейским делам — Радвиле Моркунайте-Микуленене, в Комитет по иностранным делам — Жигимантаса Павилёниса.

На пост главы Комитета по культуре предлагается Витаутас Юозапайтис, Комитета по социальным делам и труда — Миндаугас Линге, Комитета по праву и правопорядку — Стасис Шедбарас, Комитета по бюджету и финансам — Миколас Маяускас, Комитета по природоохране — Айсте Гедвилене, Комитета по экономике — Казис Старкявичюс.

Либеральное движение на пост главы Комитета по делам села предлагает Виктораса Пранцкетиса, а Комитета по делам управления и самоуправлений — Ричарда Юшку. На пост главы нового Комитета по будущему развитию — Раймундаса Лопату.

Партия свободы на пост председателя Комитета по образованию и науке предлагает Артураса Жукаускаса, а Комитета по правам человека — Томаса Витаутаса Раскявичюса.

Глава комитета по аудиту пока не будет назначаться.

После присяги нового правительства временный премьер Саулюс Сквярнялис станет членом Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.