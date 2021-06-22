Сейм утвердил уточненный бюджет на 2021 год

Сейм Литвы во вторник принял уточненный государственный бюджет этого года.
За него проголосовало 75 членов сейма, против было два парламентария, 35 воздержались.
По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, уточнение бюджета было необходимо из-за влияния коронавирусного кризиса на экономику и финансы страны, поэтому нужны были дополнительные меры, смягчающие ситуацию.
Как сказала Г. Скайсте, с учетом темпов вакцинации и улучшения ситуацией медицинских учреждений улучшены прогнозы роста экономики — намечается, что в этом году ее рост составит 4,1%, в результате чего доходы бюджета увеличиваются на 613,1 млн евро.
Премьер Ингрида Шимоните призвала парламентариев проголосовать за бюджет. По ее словам, если не внести в него изменения, то не будет средств на охрану границы, медикам, работающим с больными коронавирусом, на другие нужды здравоохранения, на помощь работникам за простои.
«Это не очередной бюджет на следующий год, когда мы можем сражаться, опираясь на свои идеологические мотивы», — сказала И. Шимоните.
В связи с тем, что обновлены прогнозы роста экономики, в бюджете намечены дополнительные 20,7 млн евро на оборону, еще 15,9 млн евро выделены на охрану границы, так как выросла нелегальная миграция из Беларуси.
После внесения уточнений в бюджет дефицит сектора власти снижается с 8,4% до 6,9% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг — до 49,9% ВВП.
Доходная часть уточненного бюджета составляет 12,437 млрд евро (включая 2,777 млрд евро средств помощи Евросоюза и другой международной финансовой помощи), расходная часть — 16,615 млрд евро (3,180 млрд евро). Дефицит бюджета составит 4,177 млрд евро.