Сейм утвердил уточненный бюджет на 2021 год

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, уточнение бюджета было необходимо из-за влияния коронавирусного кризиса на экономику и финансы страны, поэтому нужны были дополнительные меры, смягчающие ситуацию.

Как сказала Г. Скайсте, с учетом темпов вакцинации и улучшения ситуацией медицинских учреждений улучшены прогнозы роста экономики — намечается, что в этом году ее рост составит 4,1%, в результате чего доходы бюджета увеличиваются на 613,1 млн евро.

Премьер Ингрида Шимоните призвала парламентариев проголосовать за бюджет. По ее словам, если не внести в него изменения, то не будет средств на охрану границы, медикам, работающим с больными коронавирусом, на другие нужды здравоохранения, на помощь работникам за простои.

«Это не очередной бюджет на следующий год, когда мы можем сражаться, опираясь на свои идеологические мотивы», — сказала И. Шимоните.

В связи с тем, что обновлены прогнозы роста экономики, в бюджете намечены дополнительные 20,7 млн евро на оборону, еще 15,9 млн евро выделены на охрану границы, так как выросла нелегальная миграция из Беларуси.

После внесения уточнений в бюджет дефицит сектора власти снижается с 8,4% до 6,9% валового внутреннего продукта (ВВП), а государственный долг — до 49,9% ВВП.

Доходная часть уточненного бюджета составляет 12,437 млрд евро (включая 2,777 млрд евро средств помощи Евросоюза и другой международной финансовой помощи), расходная часть — 16,615 млрд евро (3,180 млрд евро). Дефицит бюджета составит 4,177 млрд евро.