Сейм увеличил количество праздничных дней

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Сейм Литвы согласился в первом чтении увеличить количество праздничных дней в стране за счет выходного в День поминовения усопших 2 ноября, сообщает пресс-служба парламента.

За внесение поправок в Трудовой кодекс проголосовали 48 депутатов, 13 против и 26 человек воздержались.

Если Сейм одобрит поправки и на итоговом голосовании, то выходными с 2020 года станут 1 и 2 ноября.

Как сообщает LRT, предложение об увеличении количества праздничных дней было представлено «Избирательной акцией поляков Литвы — Союзом христианских семей». Представитель фракции Ванда Кравченок заявила, что Литва как маленькая страна должна беречь свои древние традиции и в этот день обязательно пойти на могилу к своим умершим родственникам.

Председатель Комитета Сейма по социальным вопросам и труду Риманте Шалашевичюте заявила на заседании, что комитет одобрил законопроект и советует то же самое сделать парламентариям.

Член Сейма Кестутис Главецкас выступил против такой поправки к закону, заявив, что это не будет способствовать созданию процветания в стране.

«Давайте вспомним экономиста Дэвидаса Рикардаса, который сказал, что работа является единственным источником богатства. Сокращая количество рабочих дней и увеличивая количество праздников, мы никогда не будем создавать больше национальных активов», — заявил он.

Консерватор Миколас Маяускас сказал, что Литва входит в число стран ЕС, у которых больше праздничных дней, чем у других, и также отклонил предложение.

Тогда консерватор Юргис Разма представил свое предложение Сейму. Он предложил не отмечать 1 мая, а заменить его выходным 2 ноября. Такое предложение парламент тут же отклонил, проголосовав 30 голосами против и 29 голосами — за. Воздержались 32 человека.

Социал-демократ Альгирдас Сисас также предложил, чтобы выходным был только один день — 1 или 2 ноября, но Сейм не принял и такое предложение.

Правительство Литвы не поддерживает идею увеличения количества праздничных дней. В постановлении правительства говорится, что в балтийской республике больше выходных по сравнению с другими странами ЕС. Среднее число праздничных дней в Евросоюзе составляет 12 дней, а в Литве — 15.

Также реализация законопроекта будет иметь негативные экономические последствия. Дополнительный праздничный день увеличил бы почасовую ставку для работников, получающих заработную плату помесячно, а также зарплату работников, чья работа оплачивается по сдельной и временной системе оплаты труда.

Кроме того, компании потеряют часть своей прибыли, сократят поступления в государственный и муниципальный бюджеты, а бюджет Государственного фонда социального страхования и другие фонды не доберут около 40 миллионов евро за каждый дополнительный выходной день.