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TOP,Новости,Общество,Сейм Литвы

Сейм: в этом году ННМ увеличивается до 400 евро

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Сейм на 50 евро до 400 евро увеличил необлагаемый налогом минимум (ННМ). Он будет применяться ко всем полученным в текущем году доходам от трудовых отношений. Для этого понадобиться 84 млн евро.

Сейм во вторник принял инициированные президентом Гитанасом Науседой поправки к Закону о подоходном налоге о более скором увеличении ННМ: за проголосовало 111, один воздержался.

По мнению главы страны, увеличение ННМ увеличит доходы малоимущих. 

Ранее планировалось увеличивать ННМ до 400 евро с 2021 года.

Сейм не одобрил другую инициативу президента — снижение на пять пунктов подоходного налога до конца декабря. 

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