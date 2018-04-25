Сейм выдал мандат на увеличение количества военных в Ираке

Министр обороны Раймундас Кароблис говорил, что больше военных в Ирак будет направляться по просьбе Дании, которая сейчас руководит учениями НАТО.

Министр подчеркнул, что военные из Литвы не будут принимать участия в военных действиях в Ираке, разве что в целях самообороны.

В том же постановлении выдается мандат на отправку 20 военных для участия в военной операции ЕС в Средиземном море „EUNAVFOR MED IRINI“, которая заменит миссию „SOPHIA“.

«Эта миссия, сменившая предыдущую миссию „SOPHIA“, в которой военные из Литвы принимали активное участие, и ее характер не изменился, т.е. в команде кораблей вместе с немецким кораблем», — сообщил министр.

Проект инициировал президент Гитанас Науседа совместно с Министерствами обороны и иностранных дел.