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TOP,Новости,Сейм Литвы,Энергетика

Сейм запретил ввозить в Литву мусор для сжигания

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

После того, как принадлежащий государству энергетический холдинг Ignitis grupe завершил строительство когенерационной электростанции сжигания коммунальных и промышленных отходов в Каунасе и завершает строительство аналогичной станции в Вильнюсе, сейм запретил с ноября ввоз в страну коммунальных и опасных отходов, предназначенных для сжигания и использования для получения энергии. 

Также запрещается ввозить отходы процесса сжигания — пепел и шлаки. 

Сейм в четверг принял запрещающие поправки к Закону об утилизации отходов: 77 депутатов голосовало против, а три воздержались.  

В настоящее время в Литве нет запрета на ввоз мусора. 

По прогнозам, в 2030 году в Литве будет около 615 тыс. тонн отходов для сжигания — столько, сколько могут переработать электростанции в Клайпеде, Вильнюсе и Каунасе. Еще 100 тыс. тонн мусора будет утилизироваться на предприятии Akmenes cementas.

  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas
  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas
  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas
  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas
  • Фото BFL/Teodoras Biliūnas
  • Фото kkj.lt

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