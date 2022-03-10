Сейму представлены поправки, чтобы украинские беженцы могли получить социальную помощь

Министерство сообщает, что украинские беженцы получат временную защиту сроком на год, которая может быть продлена на год, и имеющие временную защиту люди смогут получать социальную помощь.

Они смогут претендовать на все выплаты для детей, единовременное пособие на обустройство, компенсацию части аренды жилья, социальные пенсии. Получившие временную защиту в Литве украинцы, у которых нет доходов, получат право на получение соцпособия, компенсации за отопление, питьевую воду и горячую воду.

Министр заявила, что в настоящее время невозможно рассчитать необходимые для данных проектов средства, пока деньги будут выделяться из госрезерва и это согласовано с Министерством финансов.

После вторжения России в Украину уже свыше 2 млн человек покинуло Украину и перебралось в соседние страны, в том числе и в Литву.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литву уже прибыло около 5 тыс. украинцев.

Министр М. Навицкене заявила, что уже есть почти 7 тыс. предложений о работе для беженцев, поэтому ожидается, что часть украинцев интегрируются в рынок труда Литвы.

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