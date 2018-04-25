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TOP,Сегодня в мире

Секрет омоложения беженцев в Германии

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Согласно исследованию, проведённому юристами-криминалистами немецкого Мюнстерского университета, 40% беженцев, которые въезжают в страну под видом детей и подростков, предоставляют ложные данные о возрасте, существенно приуменьшая его.

Эксперты отмечают, что «из оставшихся 60% могли быть и другие беженцы, которые уже достигли совершеннолетия», но они не смогли доказать это. Действительно, даже самая современная медицинская аппаратура не позволяет определить точную дату рождения. В связи с этим в спорных случаях криминалисты интерпретируют колебание в пользу заинтересованного лица.

Во время проведения исследования были проанализированы около 594 анкет беженцев, поданных с 2007 по 2018 годы. Большинство этих соискателей убежища (92%) прибыли из Афганистана, Гвинеи, Алжира и Эритреи.

Определить возраст человека без документов возможно лишь путём тщательного медицинского обследования. Однако и в этом случае погрешность довольно велика. Вопрос введения обязательного обследования беженцев на определение возраста вызывает множество споров. Социологический опрос показывает, что 78% опрошенных жителей Германии поддержали бы данное решение. Тем временем многие политики подчёркивают, что обязательные медицинские обследования в целях проверки истинности заявленного в анкете возраста нарушают права человека и противоречат этике.

Зачем начинать жизнь в любезно предоставившей приют стране со лжи? Разумеется, главным мотивом иммигрантов при обмане миграционных служб является материальная выгода, стремление устроить свою жизнь в новой стране с максимальным комфортом.

К примеру, для несовершеннолетних применяются особые правила при предоставлении убежища. Они позволяют получить лучшую социальную защиту и более высокие социальные пособия.

Беженцы, чей возраст не превышает 18 лет, попадают в отделы социального обеспечения молодёжи. В отличие от более старших иммигрантов, они живут не в общежитиях с чужими людьми, а вместе с родственниками (если приехали семьёй) либо в приёмных семьях.

Более того, для несовершеннолетних предусмотрена более мягкая ответственность за нарушение закона или возможность вообще её избежать.

Согласно данным Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов, содержание одного несовершеннолетнего иммигранта обходится бюджету приблизительно в 5000 евро в месяц. В данную сумму входит стоимость жилья, питания, обучения и воспитательной работы в целях интеграции в европейское общество.

По статистике, лидерство по количеству принятых несовершеннолетних иммигрантов по-прежнему держит Германия. Именно в ФРГ оседает примерно каждый пятый не достигший 18-летия беженец без сопровождения взрослых. По информации, предоставленной Destatis, в то время как количество прибывающих в Европу несовершеннолетних иммигрантов постепенно уменьшается, в Германии их число продолжает расти. По данным Евростата, подавляющее большинство иммигрантов подросткового возраста (86%) – мальчики.

rg-rb.de
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