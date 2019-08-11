Сектор электронных платежей

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В Литве действуют 107 учреждений электронных денег и платежей, занимающих около одной десятой части всего рынка платежей.

В этом году было выдано около 10 лицензий в каждой из сфер, получено еще около 40 просьб о предоставлении лицензии учреждения электронных денег и 6 просьб предоставить лицензию учреждения электронных платежей, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

«Два года подряд сектор активно рос, в этом году по-прежнему мы прогнозируем рывок. Потребность в учреждениях услуг демонстрирует не только растущее число самих участников, особенно количество учреждений электронных денег, но и выручка. Давайте не будем забывать и о второй стороне медали: мы внимательно следим, насколько учреждения соблюдают выдвигаемые к ним требования», – отметила в пресс-релизе начальник отдела надзора за учреждениями электронных услуг и платежей Банка Литвы Рута Меркявичюте.

В первом квартале учреждения электронных денег и платежей получили более 12 млн евро выручки – на 30,4% больше, чем в январе-марте. В прошлом году выручка этих учреждений выросла в 1,3 раза, до 41 млн евро, из них 70% пришлось на учреждения электронных денег, а 30% – на учреждения электронных платежей.

С 2014-го по июнь 2019 года была аннулирована одна лицензия, был устранен один руководитель учреждения, были остановлены права голоса одного акционера учреждения, выписано 7 штрафов и 13 предупреждений. Еще два участника рынка лишились лицензии, поскольку так и не начали деятельность.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ