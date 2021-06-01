Семь стран ЕС начали выдавать COVID-сертификаты

Сертификат, предложенный ЕК для возобновления безопасных поездок этим летом, будет бесплатным, доступным в электронном и бумажном форматах.

«Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный тест или выздоровел от инфекции», – говорится в заявлении.

В полном объеме система COVID-сертификатов должна заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Европы начинается отпускной сезон.

Напомним, Евросоюз будет выдавать COVID-сертификаты жителям третьих стран. Но это станет возможным после открытия внешних границ ЕС.

Также СМИ сообщали, что ЕС включит в COVID-сертификаты не все вакцины. «Зеленый цифровой пропуск» получат только те граждане, которые вакцинировались лицензированным сообществом препаратом.