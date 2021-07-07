Семь стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Речь идет о присоединении к четвертому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси, принятом 21 июня в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

«Решение означает, что национальная политика стран согласовываться с решением Совета ЕС. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», — указано в пресс-релизе.

Напомним, Александр Лукашенко пригрозил западным странам ограничить транзит товаров из Германии через территорию страны в Китай и Россию, если в Европе «будут нагнетать обстановку новыми этапами санкций».