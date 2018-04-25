default image
«Семь воскресений»: как будут работать супермаркеты Польши в 2020 году

Подробнее...
default image
Кто поможет регионам Литвы разбогатеть?

Подробнее...
default image
ЕС создает новый суд в рамках ВТО, чтобы обойти блокаду Трампа

Подробнее...
default image
Цены на горючее устоялись

Подробнее...
default image
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС

Подробнее...
default image
МИД рекомендует не посещать Центральный Китай

Подробнее...
default image
От ракетного удара Ирана пострадали 34 военных США

Подробнее...
default image
На учебу в Россию

Подробнее...
default image
Самые высокие зарплаты платят компании иностранного капитала

Подробнее...
default image
Коронавирус уже в Европе.Во Франции подтвердились два случая заражения

Подробнее...
default image
Ветслужба: рыба в Куршском заливе чистая

Подробнее...
default image
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

Подробнее...
default image
Чтобы не платить налог гетеросексуальный ирландец вступил в однополый брак

Подробнее...
default image
Новый ректор ВУ: в приоритете должна быть наука и образование

Подробнее...
default image
Нефть для Беларуси из Клайпеды отправилась в полночь

Подробнее...
default image
Австралию после лесных пожаров атаковали ядовитые пауки

Подробнее...
default image
В Польше хотят ещё больше ужесточить правила торговли по воскресеньям

Подробнее...
default image
С ростом миграции увеличивается и число не впускаемых в Литву лиц

Подробнее...
default image
В Украине предложили сократить срок службы в армии

Подробнее...
default image
Дело Н.Венцкене будет рассматривать Паневежский окружной суд

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

«Семь воскресений»: как будут работать супермаркеты Польши в 2020 году

  • Фото pixabay.com

Польше ужесточили правила торговли по воскресеньям. С 2020 года действует полный запрет на работу супермаркетов и ТЦ. Исключениями станут дни перед праздниками.

Как сообщает Radio Zet, всего в 2020 году будет семь воскресений, в которые не действует запрет на торговлю. При этом в апреле и декабре оказалось по два дня, когда супермаркеты будут открыты. Даты работы магазинов по вскресеньям — 26 января, 5 и 26 апреля, 28 июня, 30 августа, 13 и 20 декабря.

Право торговать в воскресные дни останется у аптек, цветочных магазинов, пекарен, кафе-мороженых, АЗС и магазинах при вокзалах и аэропортах.

kgd.ru

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600