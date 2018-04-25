«Семь воскресений»: как будут работать супермаркеты Польши в 2020 году

Фото pixabay.com

Польше ужесточили правила торговли по воскресеньям. С 2020 года действует полный запрет на работу супермаркетов и ТЦ. Исключениями станут дни перед праздниками.

Как сообщает Radio Zet, всего в 2020 году будет семь воскресений, в которые не действует запрет на торговлю. При этом в апреле и декабре оказалось по два дня, когда супермаркеты будут открыты. Даты работы магазинов по вскресеньям — 26 января, 5 и 26 апреля, 28 июня, 30 августа, 13 и 20 декабря.

Право торговать в воскресные дни останется у аптек, цветочных магазинов, пекарен, кафе-мороженых, АЗС и магазинах при вокзалах и аэропортах.