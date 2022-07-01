Семейная карта набирает популярность

«Приятно находить компании, которые хотят внести свой вклад в благополучие семей, чтобы сделать их жизнь проще и лучше. От партнеров карты мы узнаем, что есть семьи, которые воспользовались скидками, предоставляемыми Семейной картой, и сэкономили 100 или даже почти 1000 евро. Это невероятно», — говорит Индре Петраускене, представитель Ассоциации многодетных семей «Mes».

Вильнюсское городское самоуправление выделяется своей популярностью – этой картой пользуются 87% семей, проживающих в муниципалитете и имеющих право на получение семейной карты. Карта становится все более популярной и в других крупных городах: в Клайпеде – 78%, в Каунасе – 77%, в Шяуляй – 68,32%. Очень порадовал опыт малых самоуправлений, среди которых выделяются муниципалитеты: Неринга – 80%, Пагегяй – 77,5%, Висагинас – 71%, Мариямполе – 64,56%, Электренай – 64,27%. Самые большие изменения в этом году произошли в Рокишкском и Молетском самоуправлениях, где доля семей с карточками увеличилась почти на 5 процентов.

Интерактивную карту привилегий на сайте Семейной карты просмотрели почти миллион раз. С помощью сайта по своему местоположению в приложении программы можно найти все предложения партнеров.

Семейная карта гарантирует специальные предложения: льготы или скидки на услуги, товары и мероприятия и другие предложения. Владельцы семейных карт получают разовые или многократные скидки от партнеров по картам как в государственном, так и в частном секторах. Дисконтная корзина постоянно меняется и пополняется.

Кто может получить Семейную карту?

Многодетная семья — это семья, которая воспитывает трех и более детей или приемных детей в возрасте до 18 лет. Дети в возрасте до 24 лет также являются членами семьи, если они не работают, не имеют детей и учатся в общеобразовательных школах, в профессионально-технических училищах или обучаются очно в высшем учебном заведении.

Взрослый ребенок остается членом многодетной семьи после получения общего образования до сентября того года, когда он традиционно начинает обучение в вузах или профессиональных училищах.

Многодетная семья может иметь двух родителей или одного из родителей. Если пара разведена, статус многодетной семьи остается за родителем, с которым по решению суда остаются трое и более детей. Если разведенный родитель создает новую семью, в которой уже есть ребенок, учитывается общее количество детей.

Семья, ухаживающая за инвалидом или заботящаяся о нем, — это семья, в которой родители ухаживают за ребенком, который признан судом недееспособным. Ребенок может быть совершеннолетним, но должен жить со своими родителями или опекунами, если достиг трудоспособного возраста, не состоять в браке, иметь особую потребность в постоянном уходе.

Партнеры карты

Пути к тому, чтобы стать партнером, разнообразны: предприятия или учреждения приходят сами или откликаются на приглашение команды программы. Большинство партнеров, подписавших договоры в 2019 г., до сих пор сотрудничают с нами. Семьи, пользующиеся семейной картой, очень ждут новых партнеров.

Семейная карта действует во всех трех Балтийских странах. Каждый из партнеров Семейной карты принимает семьи из Латвии или Эстонии с Семейной картой этих стран на тех же условиях, что и литовские семьи. А литовцы, отправляясь в страны Балтии, имеют равные возможности в Латвии и Эстонии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ