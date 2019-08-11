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Министерство труда и социальной защиты представило «семейные карты» для многодетных семей, а также семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями.

Эта карточка гарантирует специальные льготы, услуги, привилегии или скидки на товары и пр. Первыми партнерами этой карты стали торговая сеть «Максима», столичный выставочный комплекс «ЛитЭКСПО», компания канцелярских товаров «OfficeDay» и другие предприятия, предоставляющие различного рода услуги.

Как разъяснили в министерстве, многодетная семья — это семья, которая воспитывает 3 или более детей или приемных детей в возрасте до 18 лет. Дети в возрасте до 24 лет также являются членами семьи, если они не работают, не имеют детей и учатся в общеобразовательных школах, в профессионально-технических училищах или обучаются в высшем учебном заведении по очной системе обучения.

Первыми скидками семьи смогут пользоваться уже с 1 сентября, а страница seimos-kortele.lt начнет работать с 12 августа. По словам врио министра Министерства труда и социальной защиты Линаса Кукурайтиса, корзинка скидок будет постоянно меняющейся.

В Литве около 69 тыс. многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Семьи, чьи данные были ранее введены в электронную систему spis.lt, уже должны были получить эл. письма, в которых их попросили разрешить доставить карточку на дом. Если в системе SPIS нет данных о конкретной семье, а такое может случиться, если семья не подавала прошения на получение «детских» денег, то семья может получить карточку, заполнив прошение на странице spis.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ