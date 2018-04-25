Семейные конфликты из-за финансовых вопросов

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Около 66% пар хотя бы иногда конфликтуют между собой из-за финансовых вопросов. Это выяснилось в результате опроса 606 жителей Литвы, состоящих в зарегистрированном или гражданском браке.

46% респондентов сказали, что хотя бы иногда ссорятся из-за денег, а 20% ответили, что из-за финансовых вопросов у них в семье происходили серьезные конфликты. Из-за денег никогда не конфликтуют и не спорят около трети опрошенных.

На вопрос, какие финансовые вопросы вызывают больше всего разногласий, опрошенные ответили, что чаще всего споры возникают из-за крупных покупок (44%). Нередко конфликты происходят и из-за каждодневных расходов (30%), расходов на развлечения (29%), из-за низких доходов или недостатка средств (28%). Также разногласия возникают и по таким вопросам, как накопления на общие нужды (20%), расходы на хобби (17%) и на детей (13%), покупка одежды (11%).