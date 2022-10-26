Сенат Польши единогласно признал правительство России террористическим режимом

Фото wikipedia.org

Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании правительства России террористическим режимом. При этом сенаторы призвали все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, занять аналогичную позицию по отношению к российскому правительству.

Сенатор Ян Мария Яцковский отметил, что Сенат в очередной раз осудил российскую агрессию против Украины и напомнил о преступлениях, совершенных против мирного населения этой страны.

«Эта резолюция отображает фактическое положение дел в виде зверской агрессии России против Украины и применяемых ею методов, которые носят признаки государственного терроризма. Помимо осуждения этих преступных действий, принятая резолюция также выражает благодарность польским гражданам и институтам, которые помогают Украине», — сказал сенатор.

В резолюции Сенат также выразил признательность всем учреждениям и организациям, которые взялись за расследование и документирование преступлений, совершенных против украинского общества. Он также призвал международное сообщество оказать полную поддержку Международному уголовному суду в установлении лиц, ответственных за эти преступления.